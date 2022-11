November 25, 2022 / 12:58 PM IST

దోహా: ఖ‌తార్‌లో జ‌రుగుతున్న ఫుట్‌బాల్ వ‌రల్డ్‌క‌ప్ స్టేడియాల వ‌ద్ద మ‌ద్యం అమ్మ‌కాల‌ను నిషేధించిన విష‌యం తెలిసిందే. కానీ టెన్ష‌న్ త‌ట్టుకోలేని కొంద‌రు అభిమానులు మాత్రం స్టేడియంకు మ‌ద్యాన్ని తీసుకువెళ్తున్నారు. సెక్యూర్టీ గార్డు చెకింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో వాళ్లు దొరికిపోతున్నారు. తాజాగా ఓ అభిమాని త‌న బైనాక్యుల‌ర్స్‌లో బీర్‌ను తీసుకువెళ్లాడు. చెకింగ్ స‌మ‌యంలో సెక్యూర్టీ గార్డ్ ఆ బైనాక్యుల‌ర్స్ లెన్స్ తీశాడు. అయితే ఆ బైనాక్యుల‌ర్‌లో ద్ర‌వం ఉన్న‌ట్లు అత‌ను గుర్తించాడు. శానిటైర్ తీసుకెళ్తున్న‌ట్లు ఫుట్‌బాల్ ఫ్యాన్ చెప్పినా.. దాంట్లో ఉంది ఆల్క‌హాల్ అని ప‌సిక‌ట్టేశారు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఇదే.

A Mexico fan tried to to sneak in alcohol in binoculars and still got caught 😂🤦‍♂️pic.twitter.com/2dpNqIqRf9

— Troll Football (@TrollFootball) November 24, 2022