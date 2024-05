May 23, 2024 / 11:52 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగుళూరు బ్యాట‌ర్ దినేశ్ కార్తీక్(Dinesh Karthik).. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పేశాడు. బుధ‌వారం రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన ఎలిమినేట‌ర్‌ మ్యాచ్ అత‌నికి చివ‌రిది. ఇదే త‌న చివ‌రి ఐపీఎల్ అని చెప్పిన కార్తీక్‌కు .. నిన్న మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత తోటి ఆట‌గాళ్లు గార్డ్ ఆఫ్ హాన‌ర్ ఇచ్చారు. నిజానికి రిటైర్మెంట్ అంశాన్ని దినేశ్ కార్తీక్ సూటిగా చెప్ప‌క‌పోయినా.. లీగ్‌ను ప్ర‌సారం చేస్తున్న సంస్థ మాత్రం అత‌ని రిటైర్మెంట్‌పై సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టింది. దినేశ్ 16 ఏళ్ళ క్రితం టీ20 లీగ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యుద్భుత ఫినిష‌ర్‌గా దినేశ్ కార్తీక్‌కు గుర్తింపు ఉన్న‌ది.

