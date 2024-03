March 27, 2024 / 09:57 AM IST

చెన్నై: ధోనీ(Dhoni)లో వేగం త‌గ్గ‌లేదు. కీపింగ్‌లో త‌న ట్యాలెంట్ ఏంటో మ‌ళ్లీ చూపించాడు. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై జ‌ట్టు కీప‌ర్‌గా మిస్ట‌ర్ కూల్‌.. ఓ అద్భుత‌మైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. క‌ళ్లు చెదిరే రీతిలో ఆ క్యాచ్ ప‌ట్టేశాడు. కేవ‌లం 0.6 సెక‌న్ల‌లోనే ఆ బంతిని అందేసుకున్నాడు. ఇక క్యాచ్‌ను వీక్షించిన స్టేడియంలోని ప్రేక్ష‌కులు, అభిమానులు .. ధోనీ కీపింగ్ సామ‌ర్థ్యానికి ఫిదా అవుతున్నారు.

డారెల్ మిచ్చెల్ వేసిన బంతి.. విజ‌య్ శంక‌ర్ బ్యాట్‌ను ముద్దాడి.. చాలా వేగంగా కీప‌ర్‌కు కుడి దిశ‌గా వెళ్లింది. అయితే వేగంగా వెళ్తున్న ఆ బంతిని ధోనీ అంతే స్పీడ్‌గా అందుకున్నాడు. కుడి వైపు డైవ్ చేస్తూ క్యాచ్‌ను ప‌ట్టేశాడు. ఆ బంతిని అందుకునేందుకు ధోనీ వ‌ద్ద కేవ‌లం 0.6 సెక‌న్ల స‌మ‌యం మాత్ర‌మే ఉంది. ఆ టైమ్‌లోనూ అత‌ను ఆ క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. థ్రిల్లింగ్‌గా ఉన్న ఆ క్యాచ్ వీడియోను మీరూ వీక్షించండి.

