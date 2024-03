March 31, 2024 / 07:11 PM IST

IPL 2024 DC vs CSK : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఆస‌క్తిక‌ర పోరుకు కొన్ని నిమిషాల్లోనే తెర‌లేవ‌నుంది. డ‌బుల్ హెడ‌ర్ భాగంగాలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(DC), చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(CSK) త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. విశాఖ‌పట్ట‌ణంలో జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ కెప్టెన్ పంత్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు.

బోణీ కోసం త‌హ‌త‌హ‌లాడుతున్న ఢిల్లీ రెండు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగుతోంది. రెండు మ్యాచుల్లో గెలిచిన రుతురాజ్ సేన హ్యాట్రిక్‌పై క‌న్నేసింది. మ‌రోవైపు చేజేతులా వ‌రుస ఓట‌ములు చ‌విచూసిన ఢిల్లీ బోణీ కొట్టాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. దాంతో, ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య హోరాహోరీ పోరు ఖాయ‌మ‌నిపిస్తోంది.

🚨 Toss 🚨@DelhiCapitals win the toss and elect to bat first

Follow the Match ▶️ https://t.co/8ZttBSkfE8#TATAIPL | #DCvCSK pic.twitter.com/EeiwAv2VvR

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024