May 26, 2024 / 09:24 PM IST

SRH vs KKR : ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sunrisers Hyderabad) బ్యాట‌ర్లు తేలిపోయారు. క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో ఓటమికి ప్ర‌తీకారంగా క‌సితీరా కొడ‌తారనుకుంటే చాప చుట్టేశారు. చెపాక్‌లో ఎర్ర‌మ‌ట్టి పిచ్‌పై కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ పేస‌ర్లు(Kolkata Knight Riders) మిచెల్ స్టార్క్(2/14), ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(3/19)లు చేల‌రేగ‌డంతో అంతా డ‌గౌట్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(20), హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(16)లు ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించారు. చివ‌ర్లో కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(24) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టు స్కోర్ 100 దాటించాడు. ర‌స్సెల్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో క‌మిన్స్ ఔట్ కావ‌డంతో 113 ప‌రుగుల‌కే స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆలౌట‌య్యింది.

చెపాక్‌లో టాస్ గెలిచిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ సార‌థి క‌మిన్స్ అంచ‌నా త‌ప్పింది. ఓపెన‌ర్లు ఈసారైనా వీర‌కొట్టుడు కొడ‌తార‌నుకుంటే.. మిచెల్ స్టార్క్(214) ఔట్ స్వింగ‌ర్‌కు తొలి ఓవ‌ర్లోనే అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(2)ను బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ త‌ర్వాత విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(0)ను అరోరా సున్నాకే పెవిలియ‌న్ పంపి హైద‌రాబాద్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. మ‌రోసారి బంతి అందుకున్న అత‌డు క్రీజులో కుదురుకున్న‌ రాహుల్ త్రిపాఠి(9)ని బోల్తా కొట్టించాడు.

అంతే.. 21 ప‌రుగుల‌కే హైద‌రాబాద్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(20), తెలుగబ్బాయి నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి(13) లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే ప్ర‌య‌త్నం చేసినా ఫ‌లించ‌లేదు. హ‌ర్షిత్ రానా ఓవ‌ర్లో నితీశ్ ఔట్ కాగా.. మ‌ర్క్‌ర‌మ్ పెవిలియ‌న్ చేరాడు. 71 ప‌రుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టు హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(16), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(4)పై భారీ ఆశ‌లే పెట్టుకుంది. కానీ, ఈ ఇద్ద‌రూ ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిల‌వ‌లేక‌పోయారు. చివ‌ర్లో క‌మిన్స్(24), ఉనాద్క‌ట్‌(4)లు కాసేపు పోరాడ‌డంతో హైద‌రాబాద్ గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

