December 2, 2023 / 04:41 PM IST

Bundesliga: ప్ర‌ముఖ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ బుండెస్లిగలో బెరిన్ మునిచ్ – యూనియ‌న్ బెర్లిన్ మ‌ధ్య శ‌నివారం జ‌రగాల్సిన మ్యాచ్ మంచు కార‌ణంగా ర‌ద్దైంది. జ‌ర్మనీలో గ‌త‌కొన్నిరోజులుగా కురుస్తున్న మంచు కార‌ణంగా ర‌వాణాతో పాటు ప్ర‌జ‌ల‌కు సాధార‌ణ కార్య‌క‌లాపాలు కూడా క‌ష్ట‌మవుతుండ‌గా తాజాగా ద‌క్షిణ జ‌ర్మ‌నీ లోని మునిచ్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గాల్సిన మ్యాచ్ కూడా హిమ‌పాతం కార‌ణంగా ర‌ద్దైంది. మ్యాచ్ ఆరంభానికి ఐదున్న‌ర గంటల ముందే మంచు తీవ్రంగా కుర‌వ‌డంతో ఆట‌గాళ్ల భ‌ద్ర‌త రీత్యా ఆట‌ను నిలిపేస్తున్న‌ట్టు అధికారులు ప్ర‌క‌టించారు.

స్డేడియానికి రాక‌పోక‌లు సాగించే ర‌హ‌దారిపై మంచు విప‌రీతంగా కురిసింది. వాతావ‌ర‌ణ ప‌రిస్థితుల కార‌ణంగా ర‌ద్దైన ఈ మ్యాచ్‌ను త్వ‌ర‌లోనే మ‌ళ్లీ నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్టు అధికారులు తెలిపారు. మునిచ్‌లో గ‌త వారం రోజులుగా కురుస్తున్న హిమ‌పాతం కార‌ణంగా ఈ లీగ్‌లో త‌దుప‌రి మ్యాచ్‌లు కూడా స‌వ్యంగా సాగే అవ‌కాశాలు త‌క్కువే ఉన్నాయి.

FC Bayern Munich vs Union Berlin Bundesliga game has been postponed due to heavy snowfall. #GTVSport pic.twitter.com/gzZV9oIT4k

Not surprised that Bayern vs Union Berlin isn’t happening today. It’s utter snow madness in Munich today. No flights at the moment, trains aren’t running. Even the newspaper guys didn’t show up. pic.twitter.com/X8RpWE0Vpl

— Manuel Veth (@ManuelVeth) December 2, 2023