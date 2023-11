November 2, 2023 / 04:01 PM IST

Bhuvneshwar Kumar : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకోలేకపోయిన‌ భార‌త స్టార్ పేస‌ర్ భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్(Bhuvneshwar Kumar) దేశ‌వాళీలో త‌న పేస్ ప‌వ‌ర్ చూపిస్తున్నాడు. స‌య్య‌ద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 ట్రోఫీ(Syed Mushtaq Ali T20 Trophy)లో ఉత్త‌ర ప్ర‌దేశ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్న భువీ వికెట్ల వేట కొన‌సాగిస్తున్నాడు.

డెహ్ర‌డూన్‌లో అభిమన్యు క్రికెట్ అకాడ‌మీలో క‌ర్నాట‌క‌పై భువ‌నేశ్వ‌ర్ 5 వికెట్లతో చెల‌రేగాడు. మ‌నోజ్ బండ‌గే, అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్‌, సుభాంగ్ హెగ్డే, విజ‌య్‌కుమార్ వైశాఖ్‌, విద్వ‌త్ కవెర‌ప్పల‌ను పెవ‌లియ‌న్ పంప‌డంతో యూపీ 40 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. అంతేకాదు గుజ‌రాత్‌, త‌మిళనాడు జ‌ట్ల‌పై కూడా మూడేసి వికెట్ల‌తో స‌త్తా చాటాడు.

