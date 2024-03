March 23, 2024 / 05:57 PM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17 వ సీజ‌న్ రెండో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) కుర్రాడు చిత‌క్కొట్టాడు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన అభిషేక్ పొరెల్(32 నాటౌట్) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కేవ‌లం 10 బంతుల్లోనే ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు 32 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ స్టార్ పేస‌ర్ హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్‌(Harshal Patel)కు ప‌ట్ట‌ప‌గ‌లే చుక్క‌లు చూపించాడు.

హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్‌ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో అభిషేక్ మ‌రింత రెచ్చిపోయాడు. తొలి ఐదు బంతుల‌కు వ‌రుస‌గా 4, 6, 4, 4, 6 బాదేశాడు. దాంతో, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ స్కోర్ 174 ప‌రుగుల‌కు చేరింది. ఢిల్లీ స్కోర్ 137 వ‌ద్ద‌ అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాక అభిషేక్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. ఎవ‌రూ ఊహించిన ఇన్నింగ్స్‌తో ఈ కుర్రాడు ఢిల్లీ స్కోర్‌ను ప‌రుగులు పెట్టించాడు.

అప్ప‌టికే రెండు వికెట్లు తీసిన హ‌ర్ష‌ల్ 20 ఓవ‌ర్‌కు సిద్ద‌మ‌య్యాడు. క్రీజులో ఉన్న పొరెల్ మొద‌టి బంతిని అమాంతం బ్యాక్‌వ‌ర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్‌లో బౌండ‌రీ బాదాడు. అనంత‌రం రెండో బాల్‌ను అత‌డు మిడ్ వికెట్ దిశ‌గా సిక్స‌ర్‌గా మ‌లిచాడు. ఇక మూడో బంతిని బ్యాక్‌వ‌ర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ దిశ‌గా బౌండ‌రీ దాటించాడు.

