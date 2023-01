January 8, 2023 / 04:22 PM IST

Australian Open : ఈసారి ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ క‌ళ త‌ప్ప‌నుంది. కార‌ణం ఏంటంటే.. ఈ ఏడాది తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్న‌మెంట్ నుంచి మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 న‌వామి ఒసాక త‌ప్పుకుంది. జపాన్‌కు చెందిన ఒసాక ఈ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింద‌ని నిర్వాహ‌కులు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ఆదివారం వెల్ల‌డించారు. ఆమె నిర్ణ‌యానికి కారణం ఏంట‌నేది మాత్రం వెల్ల‌డించ‌లేదు. దాంతో, ఉక్రెయిన్ టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్ డ‌యానా య‌స్త్రెమ్‌స్కాకు మెయిన్ డ్రాకు చేరింది. ఈ టోర్నీలో రెండు సార్లు (2019, 2021) ఛాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన ఒసాకకు పోయిన ఏడాది సీజ‌న్ చేదు అనుభ‌వం మిగిల్చింది. మూడో రౌండ్‌లోనే ఆమె నిష్క్ర‌మించింది.

పోయిన ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్ నుంచి ఒసాకి ఒక్క టోర్న‌మెంట్ కూడా ఆడ‌లేదు. జ‌పాన్ రాజ‌ధాని టోక్యోలో జ‌రిగిన పాన్ ప‌సిఫిక్ ఓపెన్ నుంచి ఈ టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్ మ‌ధ్య‌లోనే త‌ప్పుకుంది. అంతేకాదు ఆస్ట్రేలియాలో జ‌రుగుతున్న‌ అడిలైడ్, హ‌బ‌ర్ట్‌ వామ‌ప్ టోర్న‌మెంట్ల‌లో కూడా ఒసాక‌ ఆడ‌లేదు. దాంతో ఆమె ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో ఆడ‌డం అనుమాన‌మే అనుకున్నారంతా. అనుకున్న‌ట్టుగానే ఒసాక టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది.

ఈ ఏడాది తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్న‌మెంట్ అయిన ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ జ‌న‌వ‌రి 16న మెల్‌బోర్న్‌లో మొద‌లుకానుంది. ఇప్ప‌టికే పురుషుల టెన్నిస్ నంబ‌ర్ 1 ఆట‌గాడు కార్లోస్ ఆల్కరాజ్ ఈ టోర్నీకి దూరమ‌య్యాడు. కాలికి గాయం కావ‌డంతో అత‌ను ఈ సీజ‌న్‌లో ఆడ‌డం లేదు. ఇప్పుడు ఒసాక కూడా ఆడ‌ట్లేదు. దాంతో, మ్యాచ్‌లు క‌ళ త‌ప్పుతాయ‌ని టెన్నిస్ విశ్లేష‌కులు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2023