July 20, 2023 / 12:19 PM IST

Virat Kohli 500 Match | భారత్‌, వెస్టిండీస్‌ (India Vs West Indies) చరిత్రాత్మక పోరుకు సిద్ధమయ్యాయి. పోర్ట్‌ఆఫ్‌ స్పెయిన్‌ (Port Of spain) వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య వందో టెస్టు మ్యాచ్‌ (100th Test Match) సమరం జరుగనుంది. 1948లో ఇరు జట్ల మధ్య మొదలైన టెస్టు పోరు 2023 నాటికి వందో మ్యాచ్‌కు చేరుకుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌తోనే తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో 500 మ్యాచ్‌ ఆడబోతున్నాడు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli 500 Match). గత కొన్ని రోజులుగా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో సెంచరీ లేకుండా నిరాశపరుస్తూ వస్తున్న విరాట్‌…500వ మ్యాచ్‌లోనైనా చేసి ప్రత్యేకతను చాటుకోవాలని చూస్తున్నాడు.

ఇక తన 500వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీకి అభినందనలు చెబుతూ.. అభిమానుల నుంచి మాజీల వరకు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా.. విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా బీసీసీఐ (BCCI) కూడా ప్రత్యేకంగా పోస్టర్‌ను రూపొందించి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది. “నీ ప్రయాణాన్ని మెచ్చుకోవడానికి 500 కారణాలు! #TeamIndia కోసం 500వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లీకి అభినందనలు” అంటూ బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకొచ్చింది. కోహ్లీకి ఇది కెరీర్‌లో 500వ మ్యాచ్‌. కోహ్లీ ఇప్పటి వరకు 110 టెస్టులు, 274 వన్డేలు, 115 టీ20లు ఆడాడు.

విండీస్‌తో తొలి టెస్టులో అర్ధసెంచరీతో ఆకట్టుకున్న కోహ్లీ..ఈసారైనా రాణించాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నాడు. మరోవైపు యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ (Yashaswi Jaiswal) అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లోనే భారీ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇదే జోరును కొనసాగిస్తూ రెండో టెస్టులోనూ జైస్వాల్‌ చెలరేగితే టీమ్‌ఇండియా ఖాతాలో మరో విజయం చేరినట్లే. మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన గిల్‌ నిరాశపర్చగా, రహానే స్థాయికి తగ్గ ఆటతీరును ప్రదర్శించలేకపోయాడు. ఈసారి పేసర్లు సిరాజ్‌, ఉనద్కట్‌, శార్దూల్‌ వంతుకానుంది.

500 reasons to admire the journey!

Congratulations to Virat Kohli on his 5️⃣0️⃣0️⃣th international match for #TeamIndia 🇮🇳🫡#WIvIND | @imVkohli pic.twitter.com/Y9lez80Q97

— BCCI (@BCCI) July 20, 2023