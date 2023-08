Thank You For Coming First Look Poster

Thank You For Coming | ఇంట్రెస్టింగ్‌గా భూమి పెడ్నేకర్ కొత్త సినిమా.. క‌ల‌ర్‌ఫుల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ పోస్ట‌ర్

August 11, 2023 / 04:19 PM IST

Thank You For Coming | ధ‌మ్ లగా కే హైషా మూవీ (Dum Laga Ke Haisha) తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది భూమి పెడ్నేకర్ (Bhumi Pednekar). బాలీవుడ్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానా (Ayushman Khurana), భూమి పెడ్నేకర్ హీరో, హీరోయిన్లుగా వ‌చ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఈ సినిమాలో భూమి లావుగా క‌నిపించి అంద‌రిని షాక్ గురిచేసినా.. ఆమె న‌ట‌న‌కు మాత్రం మంచి మార్కులే ప‌డ్డాయి. ఇక భూమి రీసెంట్‌గా న‌టించిన‌ చిత్రం గోవింద నామ్ మేరా (Govindha Naam Mera). ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలోకి విడుద‌ల కాగా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది. చాలా గ్యాప్ తీసుకుని భూమి న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం థాంక్యూ ఫర్ క‌మింగ్ (Thank you for Coming). రైజ్, రెబ‌ల్, రిపీట్ అనేది ఉపశీర్షిక. యంగ్ ఉమెన్స్ (చిక్ ఫ్లిక్)తో రానున్న ఈ చిత్రం నుంచి టైటిల్ పొస్ట‌ర్‌ల‌తో పాటు, విడుద‌ల తేదీని మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన ఈ పోస్ట‌ర్‌లో భూమి పెడ్నేకర్ గోల్డెన్ లెహంగాలో అరుస్తున్న‌ట్లు క‌నిపిస్తుండగా.. షెహనాజ్ గిల్‌తో పాటు మిగ‌త అమ్మాయిలు వైన్ తాగుతున్న‌ట్లు స్టిల్ ఇచ్చారు. ఇంకో పోస్ట‌ర్‌లో అమ్మాయిలు షాక్‌లో ఉన్నట్లు వైన్‌ని టేబుల్‌పై పారబోస్తున్నట్లు ఉంది. కాగా ఈ పోస్ట‌ర్‌లు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ చిత్రం టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివ‌ల్‌కు ఎంపికైన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై ఈ చిత్రాన్ని ఏక్తా కపూర్, శోభా కపూర్‌, రియా కపూర్, అనిల్ క‌పూర్ లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. రియా కపూర్ భర్త కరణ్ బూలానీ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. భూమితో పాటు షెహనాజ్ గిల్ (Shehanaz Gill), అనిల్ కపూర్ (Anil Kapoor), కుషా కపిల, నటాషా రస్తోగి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు షోషించారు. అక్టోబర్ 6న ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది.