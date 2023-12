December 25, 2023 / 12:00 PM IST

Merry Christmas | నేడు క్రిస్మస్ పండుగ‌ సందర్బంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సామాన్యులతో పాటు ప్రముఖులు కూడా ఈ వేడుకల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్య మంత్రులు ,సినీ ప్రముఖులు, పలు రాజకీయ పార్టీల అధినేతలు ప్రజలకు క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

తాజాగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కూడా అభిమానుల‌కు క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. సంతోషంతో, ఆనందోత్సాహాలతో ఈ క్రిస్మస్ జరుపుకోవాలని మహేష్ బాబు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చాడు. దీనితో మహేష్ బాబు తాజాగా న‌టిస్తున్న గుంటూరు కారం సినిమా నుంచి క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. కొత్త పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

May the spirit of the season bring you peace and happiness. #MerryChristmas 😊

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 25, 2023