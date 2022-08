August 26, 2022 / 10:28 AM IST

చంఢీఘ‌డ్‌: బీజేపీ నేత‌, న‌టి సోనాలి ఫోగ‌ట్.. గోవాలో అనుమానాస్ప‌ద రీతిలో మృతిచెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న‌లో ఇద్ద‌రిపై మ‌ర్డ‌ర్ కేసు న‌మోదు అయ్యింది. అయితే టిక్‌టాక్ స్టార్ సోనాలికి చెందిన ఓ పాత డ్యాన్స్ వీడియో ఒక‌టి ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. ప‌ర్స‌న‌ల్ అసిస్టెంట్ సుధీర్ సంగ్వాన్‌, ఫ్రెండ్ సుఖ్వింద‌ర్ వాసిలో సోనాలి డ్యాన్స్ చేసింది. ఓ నైట్‌క్ల‌బ్‌కు వెళ్లిన ముగ్గురూ.. డ్యాన్స్ చేసిన‌ట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. ప్ర‌స్తుతం సోనాలి మ‌ర్డ‌ర్ కేసులో ఈ ఇద్ద‌ర్నీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

గోవాలోని రిసార్ట్‌లో సోనాలి ఆగ‌స్టు 22వ తేదీన మృతిచెందించింది. గురువారం రోజున సుధీర్ సంగ్వాన్‌, సుఖ్వింద‌ర్ వాసీల‌ను మ‌ర్డ‌ర్ కేసులో అరెస్టు చేశారు. అంజునా పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో 302 సెక్ష‌న్ కింద మ‌ర్డ‌ర్ కేసు న‌మోదు అయిన‌ట్లు ఇన్‌స్పెక్ట‌ర్ జ‌న‌ర‌ల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఓంవీర్ సింగ్ బిష్ణోయ్ తెలిపారు. సోనాలి సోద‌రుడు రింకూ ధాకా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసును రిజిస్ట‌ర్ చేశారు. పోస్టుమార్ట‌మ్ రిపోర్ట్ ప్ర‌కారం సోనాలి శ‌రీరంపై బ‌ల‌మైన గాయాలు ఉన్న‌ట్లు తేలిందని గోవా పోలీసులు చెప్పారు.

మాజీ టిక్‌టాక్ స్టార్ ఫోగ‌ట్ 2019లో బీజేపీలో చేరారు. ఆదంపూర్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.

This video is being told a month ago of a farm house in Gurugram, #SonaliPhogat dancing with Sudhir Sangwan and Sukhwinder Sangwan. pic.twitter.com/8fTtfzw88y

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) August 24, 2022