August 12, 2023 / 12:22 PM IST

Gadar 2 | బాలీవుడ్ హీరో సన్నీ డియోల్‌ (Sunny Deol), అమీషా పటేల్ (Amisha Patel) ప్ర‌ధాన పాత్రలో వ‌చ్చిన ‘గదర్-ఏక్‌ ప్రేమ్‌ కథా‌’ (Gadar Ek Prem Katha) చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 2001లో వ‌చ్చిన ఈ మూవీ సన్నీ డియోల్ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలవ‌డ‌మే కాకుండా కేవలం రూ.18 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.133 కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టింది. అయితే రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా గదర్‌-2 (Gadar 2) తెర‌కెక్కింది. సన్నీ డియోల్‌, అమీషా పటేల్‌ జంటగా నటించారు. 1971 నాటి భారత్-పాక్ యుద్ధ సమయంలోని పరిస్థితుల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్ర‌వారం విడుదలై పాజిటీవ్‌ రెస్పాన్స్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. మొదటి రోజే 40 కోట్లు క‌లెక్ట్ చేసింది. అయితే ఈ సినిమా చూసిన కండ‌ల వీరుడు, బాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) మూవీపై ప్రశంసల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

“రెండున్నర కిలోల చేయితో 40 కోట్ల ఓపెనింగ్ సాధించావు. సన్నీ పాజీ దుమ్ములేపావు. ఈ సినిమా విజ‌యం ప‌ట్ల చిత్ర‌యూనిట్‌కు నా శుభాకాంక్షలు” అంటూ స‌ల్మాన్ ఖాన్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు.

Dhai kilo ka haath equals chalis cr ki opening. Sunny paaji is killing it. Congrats to the entire team of Gadar 2.@iamsunnydeol @ameesha_patel @Anilsharma_dir @iutkarsharma @ZeeStudios_ #TeamGadar pic.twitter.com/6kpDHpTli4

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 11, 2023