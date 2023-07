July 28, 2023 / 03:58 PM IST

Sai Dharam Tej | మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో హీరోలుగా కొనసాగుతున్నారని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. మెగా హీరోల్లో ఒకడిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన యాక్టర్‌ సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej). ఈ యువ హీరోకు మామయ్యలు చిరంజీవి, పవన్‌ కల్యాణ్‌, నాగబాబు అంటే చాలా ఇష్టమని.. వారి మధ్య అనుబంధాన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. టైం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ ముగ్గురిపై ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుకుంటుంటాడు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌.

చిరు తర్వాత సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కు ప్రత్యేకించి పవన్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan)తో ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఎక్కువేనని.. సాయిధరమ్‌తేజ్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒకే ప్లాట్‌ఫాంపై ఉన్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది. అప్పటికి, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ.. అంటూ చిన్నతనంలో మామ (పవన్‌ కల్యాణ్‌) కాళ్ల మధ్యలో ఆడుకుంటున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేశాడు సాయిధరమ్‌ తేజ్. కల నిజమైన వేళ.. మరిచిపోలేని రోజు.. జీవితమంతా గుర్తుంచుకునే జ్ఞాపకం.. అంటూ నన్ను నమ్మి సినిమాలో భాగం చేసినందుకు త్రివిక్రమ్‌ సార్‌కు ధన్యవాదాలు. సముద్రఖని సార్‌కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ షేర్ చేసిస సందేశం ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

పవర్‌ స్టార్‌ ఫ్యాన్స్‌, మెగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌ బ్రో (Bro The Avatar). ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. విడుదలైన అన్ని సెంటర్లలో హౌస్‌ఫుల్‌ షోలతో స్క్రీనింగ్‌ అవుతూ.. పవర్ స్టార్‌ అభిమానులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందిస్తోంది.

సముద్రఖని (Samuthirakani) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్‌, కేతిక శర్మ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. బ్రో టీజర్‌, ట్రైలర్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడంలో కీ రోల్‌ పోషించాయి. సాయిధరమ్‌ తేజ్, పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాంబోలో వచ్చే మై డియర్ మార్కండేయ సాంగ్‌ను థియేటర్లలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, టైమ్‌ లైన్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌ మధ్య సాగే ఘటనల నేపథ్యంలో బ్రో ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు సముద్రఖని. ఈ చిత్రంలో రోహిణి, బ్రహ్మానందం, తనికెళ్లభరణి, సుబ్బరాజు, రాజా చెంబోలు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి .. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహనిర్మాతగా వ్యవహరించారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ డైలాగ్స్‌ అందించారు.

అప్పటికి, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ!!!

Enjoy #BroTheAvatar is all yours from today. pic.twitter.com/Spm3djhIQT

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) July 27, 2023