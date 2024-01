January 30, 2024 / 10:25 AM IST

మాస్కో: ర‌ష్యా అధ్య‌క్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌(Vladimir Putin)కు.. ఫిన్‌ల్యాండ్ బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద ర‌హ‌స్య నివాసం ఉన్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. డొసైర్ సెంట‌ర్ ఇచ్చిన ద‌ర్యాప్తు నివేదిక ఆధారంగా ఈ విష‌యం బ‌య‌ట‌ప‌డింది. మాస్కో టైమ్స్ దీనిపై ఓ క‌థ‌నాన్ని ప్ర‌చురించింది. క‌రేలియాలోని లేక్ ల‌డోగా నేష‌నల్ పార్క్‌లో పుతిన్ ర‌హ‌స్య స్థావ‌రం ఉన్న‌ట్లు భావిస్తున్నారు. ఆ నిగూఢ స్థావ‌రానికి చెందిన వీడియో కూడా ఒక‌టి రిలీజైంది. పుతిన్ సీక్రెట్ కంట్రీ హౌజ్ అని ఆ ల‌గ్జ‌రీ ఎస్టేట్‌కు చెందిన వీడియోను యూట్యూబ్‌లో పోస్టు చేశారు.

మార్జ‌ల‌హ‌తి బే వ‌ద్ద ఉన్న ఆ బిల్డింగ్‌ను చాలా మాడ్ర‌న్ స్ట‌యిల్‌లో నిర్మించారు. ఆ ఇంటి వ‌ద్ద రెండు హెలీప్యాడ్‌లు ఉన్నాయి. బోటింగ్ కోసం ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. బీఫ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కోసం ఫార్మ్ ను కూడా క‌ట్టారు. ఇంటీరియ‌ల్ డెక‌రేష‌న్ కోసం అత్యంత ఖ‌రీదైన రాళ్ల‌ను వాడిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. పుతిన్ ఇంటి ముందు ఓ జ‌ల‌పాతం కూడా ఉన్న‌ట్లు రిపోర్టులో తెలిపారు. యాంటీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ సిస్ట‌మ్‌తో నిర్మించిన ఓ ప్ర‌దేశం కూడా ఉన్న‌ది.

అధ్య‌క్షుడు పుతిన్ సేద‌తీరే స్థాయికి త‌గిన‌ట్లు ర‌హ‌స్య ఇంటిని నిర్మించిన‌ట్లు అంచ‌నా వేస్తున్నారు. ఇక ఇక్క‌డ సెక్యూర్టీ కోసం ఫెడ‌ర‌ల్ గార్డ్ స‌ర్వీస్‌ను వాడ‌నున్నారు. స‌మీపంలో ఉన్న దీవుల‌తో లింక్‌ను తెంచేశారు. అన్ని ఎంట్రెన్సుల‌ను బ్లాక్ చేశారు. ఈ బిల్డింగ్ వ‌ద్ద రావాలంటే కేవ‌లం బోటు లేదా విమానంలో మాత్ర‌మే వీలు అవుతుంది.

Journalists of the Dossier project spoke about Putin’s secret residence in Karelia, 30 km from the border with Finland, which was built for him by his oligarch friends on the territory of a national reserve. There are helipads, piers for yachts, a trout farm, cows for marbled… pic.twitter.com/sJ7KG8Y6zC

— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) January 29, 2024