August 5, 2023 / 01:47 PM IST

Rules Ranjann | హిట్టు, ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా వ‌రుస‌ సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్తున్నాడు కుర్ర హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram). ఈ యువ హీరో తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం రూల్స్ రంజన్ (Rules Ranjann)‌. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. రుథిరమ్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే నాలో నేనే లేను (Naalo Nene Lenu), స‌మ్మోహానుడా (Sammohanuda) సాంగ్‌ల‌ను లాంఛ్ చేయగా.. అవి ప్రేక్ష‌కుల‌ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి థ‌ర్డ్ సింగిల్ ను లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఆగ‌ష్టు మొద‌టి ఆదివారం ఫ్రెండ్‌షిప్ డే అన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా స్నేహితుల దినోత్సవం పుర‌స్క‌రించుకొని ఈ మూవీ నుంచి “ఎందుకురా బాబు” అనే ఫ్రెండ్‌షిప్ సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ సాంగ్‌ను ఆగ‌ష్టు 06 న మధ్యాహ్నం 1:50 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

Join the ‘Compromise Club’ and Dance to the beats of #EndukuRaBabu, with the gang of Ranjann! 🎉🕺

