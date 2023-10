October 19, 2023 / 08:16 PM IST

Raashi Khanna | తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పాపులర్ హీరోయిన్ల జాబితాలో ఒకరు రాశీఖన్నా (Raashi Khanna). ఈ బ్యూటీ కొంతకాలంగా తెలుగులో సినిమాలు చేయడాన్ని తగ్గించేసింది. గతేడాది పక్కా కమర్షియల్‌, థ్యాంక్యూ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను పలుకరించింది. ఈ రెండు చిత్రాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. ఇక 2023లో ఇప్పటివరకు కొత్తగా ఏ సినిమా కూడా రాలేదు. అయితే తాజాగా తెలుసు కదా (Telusu Kada) సినిమాతో రాశీఖన్నా మళ్లీ ట్రాక్‌పైకి వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సిద్దు జొన్నల గడ్డ (Siddhu Jonnalagadda) హీరోగా పాపులర్‌ స్క్రీన్‌ రైటర్‌ కోన వెంకట్‌ సోదరి నీరజ కోన (Neeraja Kona) డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమా వస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత ఈ చిత్రంలో అద్బుతమైన పాత్రలో నటించే అవకాశం రావడంతో సినిమా ఖచ్చితంగా సక్సెస్‌ అవడమే కాదు.. ఈ మూవీతో తనకు పూర్వ వైభవం వస్తుందని ఆశాభావంతో ఉందట రాశీఖన్నా. మరి తెలుసు కదా చిత్రంలో రాశీఖన్నా పాత్ర ఏ స్థాయిలో ప్రభావం చూపిస్తుందో చూడాలి మరి.

పాపులర్‌ లీడింగ్ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ మూవీలో రాశీఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. PMF30గా వస్తున్న ఈ మూవీ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ నవంబర్ 15 నుంచి షురూ కానుంది. ఎస్ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువరాజ్‌ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. స్టైలిష్ట్‌గా పాపులర్‌ అయిన నీరజ కోన ఫిల్మ్ మేకర్‌గా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుండటంతో.. ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

PMF30 అఫీషియల్ అప్‌డేట్‌..

Join us as we unveil an Unconditional Love Story tomorrow at 10:08 AM 🍽️ 💝@peoplemediafcy @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla #PMF30 #PeopleMediaFactory30 pic.twitter.com/RdKVjdUIyH

— People Media Factory (@peoplemediafcy) October 15, 2023