Pelli Choopulu | ‘పెళ్ళి చూపులు’ సినిమాకు 7 ఏళ్ళు.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం

Pelli Choopulu | విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Devarakonda) హీరోగా రీతూ వర్మ (Rithu Varma) హీరోయిన్‌గా తరుణ్ భాస్కర్ (Tharun Bhaskar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన‌ చిత్రం ‘పెళ్ళి చూపులు’. 2016 లో జూలై 29న ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం (Pelli Choopulu) మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. కాగా ఈ చిత్రం నేటితో 7 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది.

విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ కెరీర్‌లో పెళ్ళి చూపులు సినిమాకు ప్ర‌త్యేక స్థానం ఉంటుంద‌న్న విష‌యం తెలిసిందే. న‌టుడిగా స్ట్ర‌గుల్ అవుతున్న టైంలో ఈ సినిమా విజ‌య్‌కు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా విజ‌య్‌కు మాత్ర‌మే కాకుండా రీతూ వర్మకు, ప్రియదర్శి (Priya Darshi)కి, త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌కు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.

న‌టీన‌టుల నాచ్యుర‌ల్ ప‌ర్‌ఫార్మెన్సెస్‌, త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ టేకింగ్‌, డైలాగ్స్ సినిమాను భారీ విజ‌యం సాధించేలా చేశాయి. ఈ చిత్రంలోని ‘నా సావు నేను స‌స్తా’ అనే ఫేమ‌స్ డైలాగ్ ఇప్ప‌టికి యూత్ వాడుతు ఉంటారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రానికి ‘బెస్ట్ తెలుగు ఫిలిం’ మరియు ‘బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే’ కేటగిరీల్లో రెండు నేషనల్ అవార్డులు కూడా వ‌చ్చాయి. ఇక ఈ చిత్రం నేటికి 7 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవ‌డంతో క‌ల్ట్, క్లాసీక్, మదర్ అఫ్ న్యూ ఏజ్ తెలుగు సినిమా అంటూ నెటిజెన్లు ‘X’ లో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Telugu sleeper hit #PelliChoopulu, directed by Tharun Bhascker, starring #VijayDeverakonda in his first lead role and #RituVarma released on this day (29/07) in 2016. The film was later remade in Hindi, Malayalam and Tamil.#7YearsOfPelliChoopulu @TheDeverakonda @riturv… pic.twitter.com/9QZuE6K0SC

— Cinemania (@CinemaniaIndia) July 28, 2023