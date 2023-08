August 31, 2023 / 08:45 PM IST

OG | రీసెంట్‌గా బ్రో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్టందుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ నుంచి వస్తున్న మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ టీజర్‌ గురించి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిసిందే. వారి ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ తాజా వార్త ఒకటి అందరితో పంచుకున్నారు మేకర్స్‌. పవన్‌ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 2న ఉదయం 10:35 గంటలకు టీజర్‌ను లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. #HUNGRYCHEETAH హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌తో తాజా లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే ఓజీ నుంచి పవన్‌ కల్యాణ్‌ వారియర్‌గా కనిపిస్తున్న నయా లుక్ ఒకటి నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఓజీ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. ఓజీలో వచ్చే కీలక సన్నివేశాలను ఇప్పటికే ముంబై, పూణే, హైదరాబాద్‌ షెడ్యూల్స్‌లో పూర్తి చేశారు. ఓజీలో పవన్ కల్యాణ్‌ ఫ్యాన్స్‌ కు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్‌ ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్ చెబుతున్నాయి.

పవర్ ష్టార్ చాలా కాలం తర్వాత ఓజీలో స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న స్టిల్స్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ దీంతోపాటు హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) కూడా షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ దీంతోపాటు క్రిష్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న హరిహరవీరమల్లులో నటిస్తుండగా.. దీనికి సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

ఓజీ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్..

Welcome aboard, @SriyaReddy!

Your presence in #OG will be a shocker and a banger. 🤙🏻 #FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥 pic.twitter.com/YMQwjsSk59

— DVV Entertainment (@DVVMovies) June 13, 2023