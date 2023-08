Karthik Subbaraj | తన డ్రీమ్‌ ఏంటో చెప్పిన డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు

August 2, 2023 / 02:54 PM IST

Karthik Subbaraj | కోలీవుడ్ లీడింగ్‌ డైరెక్టర్ల జాబితాలో ఉంటాడు కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (Karthik Subbaraj). ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ప్రస్తుతం జిగర్‌ తండ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వస్తున్న జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. గ్యాంగ్‌ స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో రాఘవా లారెన్స్‌, ఎస్‌జే సూర్య లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ను ( Jigarthanda DoubleX teaser)కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

ఇదిలా ఉంటే ప్రతీ దర్శకుడికి ఒక తనకు నచ్చిన స్టార్‌ హీరోతో సినిమా చేయాలని ఉండటం సహజమే. అలాంటి కోరికే కార్తీక్‌ సుబ్బరాజుకు కూడా ఉందట. ఓ చిట్‌ చాట్ సెషన్‌లో కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు మాట్లాడుతూ.. దళపతి విజయ్‌తో కలిసి పనిచేయడం నా కల. జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ విడుదలైన తర్వాత విజయ్‌కు కథ చెప్తా. ఈ సినిమా విజయ్‌ కెరీర్‌లోనే ఉత్తమ చిత్రంగా నిలువడం పక్కా అని హామీనిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ కామెంట్స్‌తో ఇక త్వరలోనే కార్తీక్ సుబ్బరాజు, విజయ్‌ కాంబోలో సినిమా రావడం ఖాయమైనట్టే.

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌లో లారెన్స్ సర్‌ప్రైజ్‌ మాస్‌ లుక్‌లో, ఎస్‌జే సూర్య సూట్‌లో క్లాసీ లుక్‌లో డిఫరెంట్‌ షేడ్స్ లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు. మాస్‌ ఎలిమెంట్స్ ను ఇష్టపడే మూవీ లవర్స్ కు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు జిగర్తాండ 2 రెడీ అవుతున్నట్టు కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

