August 10, 2023 / 03:33 PM IST

Shah Rukh Khan Jawan | బాలీవుడ్ బాద్షా నటుడు షారుఖ్‌ఖాన్‌ నటిస్తున్న తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’(Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ (Red Chillies Entertainments) సమర్పణలో గౌరీ ఖాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సెప్టెంబరు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై తిరుగులేని హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా చిత్రయూనిట్‌ ఈ సినిమా నుంచి సరికొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. గుండుతో కనిపించిన షారుఖ్‌ లుక్‌తో పాటు, విల‌న్‌గా చేస్తున్న విజ‌య్ సేతుప‌తి, హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న నయనతార లుక్‌ను వదిలారు. దమ్మునోడు, అందగాడు, ప్రమాదకరమైనవాడు అంటూ పోస్టర్‌కు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో చేతిలో గన్‌ పట్టుకుని ఉన్న నయనతార లుక్‌ ఫ్యాన్స్‌ను మెస్మరైజ్‌ చేస్తుంది. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను రెడ్‌ చిల్లీ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై షారుఖ్ భార్య గౌరీ ఖాన్‌ నిర్మిస్తుంది. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార నటిస్తుంది. హిందీతో పాటు పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 7న తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది. అనురుధ్ రవిచంద్రన్‌ స్వరాలు అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించాడు.

The Daring. The Dazzling. The Dangerous.#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/NwS9H0nr5a

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 10, 2023