Trisha | 20 ఏండ్లకుపైగా జర్నీ.. త్రిషలా నిలదొక్కుకోవడం చాలా కష్టం : ఖుష్బూ సుందర్‌

August 4, 2023 / 05:54 PM IST

Trisha | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా రెండు దశాబ్దాలకుపైగా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్ సాగించడం అంత చిన్న విషయం ఏం కాదు. అలాంటి అరుదైన ట్రాక్‌పై వెళ్తోంది చెన్నై చంద్రం త్రిష (Trisha). తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తూ రెండు దశాబ్దాలకుపైగా మూవీ లవర్స్‌ను ఫిదా చేస్తోంది. త్రిష ప్రయాణంపై నటి ఖుష్బూ సుందర్‌ (Khushbu Sundar) చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారాయి.

ఓ చిట్‌ చాట్‌లో ఖుష్బూ మాట్లాడుతూ.. నటీమణులు 20 ఏండ్లుగా పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకోవడం చాలా కష్టం. కానీ త్రిష 20ఏళ్లకుపైగా లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతూ నంబర్‌వన్ నటిగా నిలబడింది. త్రిష మేల్ సూపర్ స్టార్ లాగా క్రౌడ్ పుల్లర్.. అంటూ కితాబిచ్చింది ఖుష్బూ సుందర్‌. అలనాటి అందాల తార ఖుష్బూ ఇలా త్రిషను ఆకాశానికెత్తేస్తూ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది మణిరత్నం భారీ మల్టీస్టారర్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2తో మంచి సక్సెస్ అందుకుంది త్రిష. ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీయెస్ట్‌ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ఈ భామ నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి విజయ్ (Vijay) తో కలిసి నటిస్తున్న లియో (Leo.. Bloody Sweet). మరోవైపు మలయాళ స్టార్‌ హీరో మోహన్‌లాల్‌ నటిస్తోన్న రామ్‌.. పార్టు 1 ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

త్రిష తమిళంలో ది రోడ్‌, సథురంగ వెట్టై 2 సినిమాలు ఏచస్తోంది. అంతేకాకుండా లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్‌- మణిరత్నం కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్నకమల్‌ హాసన్‌ 234 (KH 234) లో త్రిష ఫైనల్ అయినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అజిత్‌కుమార్‌ (Ajithkumar), మగిజ్ తిరుమేని కాంబోలో వస్తున్న VidaaMuyarchiలో కూడా త్రిష పేరునే పరిశీలిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

“It’s very difficult for actresses to sustain in the industry for 20 years and then there’s #Trisha who has been ruling it as the numero uno actress for more than 20 years. She is a crowd puller like a male superstar.”

– #KhushbuSundar pic.twitter.com/xCefBmpkxu

— George 🍿🎥 (@georgeviews) August 4, 2023