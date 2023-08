Guns & Gulaabs | గన్స్ అండ్ గులాబ్స్ నుంచి అర్జున్ వర్మగా దుల్కర్ సల్మాన్.. అదిరిపోయిన లుక్

August 12, 2023 / 01:10 PM IST

Guns & Gulaabs | మ‌ల‌యాళ స్టార్ హీరో దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ (Dulquer Salman) సినిమాలు ప్రేక్ష‌కుల‌కు స‌రికొత్త అనుభూతినిస్తాయ‌ని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ‘మ‌హన‌టి’, సీతారామం, ఓకే క‌న్మని, కార్వాన్, ది జోయా ఫ్యాక్టర్ లాంటి వివిధ భాష‌ సినిమాల‌లో చేస్తూ చాలా మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. అయితే దుల్క‌ర్ తాజాగా ‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ (Guns & Gulaabs) అనే సరికొత్త వెబ్‌సిరీస్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సిరీస్ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. అవి ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ సిరీస్‌లో దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ పాత్ర‌పై మేక‌ర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ వెబ్‌సిరీస్‌లో దుల్క‌ర్ పోలీసు అధికారిగా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ పాత్ర‌పై మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. “అయన పరిశోధన ప్రాణాంతకం. అయన స్వాగ్ భ‌య‌న‌కం, సమర్పిస్తున్నాం గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్ ప్ర‌పంచం నుంచి అర్జున్ వర్మ” అంటూ రాసుకోచ్చింది.

‘ద‌ ఫ్యామిలీమ్యాన్‌’ (The Family Man), ‘ఫర్జీ’ (Farzi) లాంటి వెబ్‌ సిరీస్‌లతో సూప‌ర్ హిట్స్ అందుకున్న దర్శకులు రాజ్‌ అండ్ డీకే (Raj & Dk) ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డీ2ఆర్ ఫిల్మ్స్; నెట్‌ఫ్లిక్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సిరీస్‌లో రాజ్ కుమార్ రావు (Raj kumar rao), ఆదర్శ్‌ గౌరవ్, గుల్షన్‌ దేవయ్య, గౌత‌మ్ శ‌ర్మ‌ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఆగ‌ష్టు 18 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నుంది.

