August 10, 2023 / 04:29 PM IST

Gandeevadhari Arjuna | వరుణ్‌తేజ్‌ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘గాండీవధారి అర్జున (Gandeevadhari Arjuna). ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకుడు (Praveen Sattaru). శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర పతాకంపై బి.వి.ఎస్‌.ఎన్‌.ప్రసాద్‌ నిర్మించారు. ఆగస్ట్‌ 25న ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ గురువారం ట్రైల‌ర్‌ను విడుదల చేశారు.

“డిసెంబ‌ర్ 2020లో దేవుడు మీద మ‌నిషి గెలిచాడంట‌.. జ‌స్ట్ పాతికవేల సంవ‌త్సరాల‌లో మ‌నిషి చేసిన వ‌స్తువులు దేవుడు చేసిన వాటిని మించేసాయంట. ఎలాగో తెలుసా..? అనే నాజ‌ర్ సంభాషణలతో ట్రైల‌ర్ మొద‌లవుతుంది. ఇక ట్రైలర్ గ‌మ‌నిస్తే దేశ రక్షణ విషయంలో తలెత్తిన ఓ పెద్ద సమస్య నుంచి కాపాడటానికి అర్జున్‌ అనే వ్యక్తి ముందుకొస్తాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి ఎదురైన సవాళ్లేమిటి? ఇంతకి అర్జున్‌ చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ వెనకున్న లక్ష్యమేమిటన్నదిగా ట్రైలర్ సాగింది. ఇక ట్రైలర్‌లో వరుణ్‌తేజ్ స్టెలిష్‌ లుక్స్‌తో కనిపించారు. ఆద్యంతం యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో ట్రైలర్‌ ఉత్కంఠగా సాగింది.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏజెంట్ ఫేం సాక్షి వైద్య ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. విమలారామన్‌, నాజర్‌, వినయ్‌ రాయ్‌ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గాండీవధారి అర్జున ఆగస్టు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Armed & Ready!!!🔥🔥🔥

Here is the trailer of #GandeevadhariArjuna

– https://t.co/eOSq9zJugC

Hope you guys like it!#GDATrailer #GDAonAugust25th @PraveenSattaru @sakshivaidya99 @MickeyJMeyer @SVCCofficial pic.twitter.com/JB4mQe4W0o

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) August 10, 2023