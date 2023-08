Chandramukhi 2 | అందమే అసూయ పడేలా.. ‘చంద్రముఖి 2’ నుంచి కంగనా ఫస్ట్ లుక్

August 5, 2023 / 01:09 PM IST

Chandramukhi 2 | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటించిన ‘చంద్రముఖి’ (Chandramukhi) సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్టయిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అప్ప‌ట్లోనే ఈ సినిమా సునాయసంగా పాతిక కోట్లు క‌లెక్ట్ చేసి రికార్డ్ సృష్టించింది. ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన పి. వాస్ త‌న మేకింగ్‌, విజన్‌తో హార్రర్‌ సినిమాలకు ఓ కొత్త‌ బెంచ్‌ మార్క్‌ క్రియేట్‌ చేశాడు.

సుమారు పద్దెనిమిదేళ్ల త‌ర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. లారెన్స్‌(Lawrence)ను హీరోగా పెట్టి పి.వాసు (P. Vasu) ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ను రూపొందించాడు. కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut) కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప‌నులు పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి లారెన్స్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ ఇటివ‌లే విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఆ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి కంగనా రనౌత్ ఫ‌స్ట్ లుక్ ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

అందమే అసూయ పడేలా చంద్రముఖి గెటప్‌లో కంగనా లుక్‌ అదిరిపోయింది. అద్దం ముందు నిలుచుని తనని తాను చూసుకుంటున్న ఈ లుక్ అభిమానుల‌ను క‌ట్టి ప‌డేస్తుంది. ఈ లుక్‌పై మేక‌ర్స్ స్పందిస్తూ.. “అందం అభినయంతో కట్టిపడేసే చంద్రముఖిగా మన ముందుకు వస్తుంది కంగనా రనౌత్” అంటూ మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు.

The beauty ✨ & the pose 😌 that effortlessly steals our attention! 🤩 Presenting the enviable, commanding & gorgeous 1st look of #KanganaRanaut as Chandramukhi 👑💃 from #Chandramukhi2 🗝️

Releasing this GANESH CHATURTHI in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam & Kannada! 🤗

🎬… pic.twitter.com/KZPMPd5PkB

— Lyca Productions (@LycaProductions) August 5, 2023