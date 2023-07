July 3, 2023 / 12:07 PM IST

ముంబై: రిమ్ జిమ్ గిరే సావ‌న్ .. ఆ బాలీవుడ్ సాంగ్ అంద‌ర్నీకి తెలిసిందే. వ‌ర్షం సీన్‌లో ఉన్న ఆ పాట ఆనాటి రోజుల్లో ఓ ట్రెండ్ సెట్ట‌ర్‌. 1979లో రిలీజైన మంజిల్ చిత్రంలోనిది ఆ పాట‌. ఆర్డీ బ‌ర్మ‌న్ ఆ సాంగ్‌ను కంపోజ్ చేశాడు. ముంబై బ్యాడ్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఆ పాట‌పై అమితాబ్, మౌసుమీ ఛ‌ట‌ర్జీ న‌టించారు. ఆ సాంగ్‌ను ఇప్పుడు ఓ ఓల్డ్ క‌పూల్ రీక్రియేట్ చేసింది. అయితే సినిమా పాటను ఏ లొకేష‌న్ల‌లో తీశారో.. అదే లొకేష‌న్ల‌లో ఈ జంట కూడా త‌న సాంగ్‌ను షూట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ సాంగ్ వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోను ఆనంద్ మ‌హేంద్ర(Anand Mahindra) త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఈ సాంగ్ వైర‌ల్ కావ‌డంలో త‌ప్పేమీలేద‌ని, ఆ పాపుల‌ర్ సాంగ్‌ను ఒరిజిన‌ల్ త‌ర‌హాలోనూ ఈ ఓల్డ్ క‌పుల్ షూట్ చేసింద‌ని, ఆ జంట‌ను అభినందిస్తున్న‌ట్లు ఆనంద్ మ‌హేంద్ర త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. మీ క్రియేటివిటీని బ‌య‌ట‌కు తీస్తే, అప్పుడు మీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయ‌వ‌చ్చు అని ఈ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంద‌ని మ‌హేంద్ర పేర్కొన్నారు.

This is justifiably going viral. An elderly couple re-enact the popular song 'Rimjhim gire sawan' at the very same locations in Mumbai as in the original film. I applaud them. They’re telling us that if you unleash your imagination, you can make life as beautiful as you want it… pic.twitter.com/wO7iJ3da3m

— anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2023