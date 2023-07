July 3, 2023 / 04:39 PM IST

న్యూఢిల్లీ: చంద్ర‌యాణ్‌-3(Chandrayaan-3) మిష‌న్‌ను ఈనెల 13వ తేదీన ప్ర‌యోగించ‌నున్నారు. ఇస్రో చీఫ్ ఎస్ సోమ‌నాథ్ ఇవాళ ఆ విష‌యాన్ని తెలిపారు. జూలై 13వ తేదీన చంద్ర‌యాణ్‌-3ని ప్ర‌యోగించాల‌నుకుంటున్నామ‌ని, అయితే జూలై 19వ తేదీ వ‌ర‌కు తేదీని పొడిగించే అవ‌కాశం ఉంద‌న్నారు. చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామ‌న్నారు. జీఎస్ఎల్వీ మార్క్‌-3 రాకెట్ ద్వారా చంద్ర‌యాణ్‌-3ని పంప‌నున్నారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు అమెరికా, ర‌ష్యా, చైనా దేశాలు మాత్ర‌మే స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను మూన్ స‌ర్ఫేస్‌పై దించాయి. అయితే ఆ మైలురాయిని అందుకోనున్న నాలుగవ దేశంగా ఇండియా మార‌నున్న‌ది.చంద్రుడిపై ఉన్న చీకటి ప్ర‌దేశంలో చంద్ర‌యాణ్‌-3 రోవ‌ర్ ల్యాండ్ అవుతుంది. 14 రోజుల పాటు ప‌నిచేసే విధంగా మూన్ మిష‌న్‌ను డిజైన్ చేశారు.

Delhi | On the launch of Chandrayaan 3, ISRO Chairman, S Somanath says, "We will be able to do a soft landing on the moon. The launch day is July 13, it can go upto 19th." pic.twitter.com/rmbnJ5Kd5J

— ANI (@ANI) July 3, 2023