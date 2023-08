August 11, 2023 / 11:28 AM IST

Actor Vishal | పందెం కోడి (Pandhem Kodi), అభిమన్యుడు, భరణి, ఇంద్రుడు, పొగరు, డిటెక్ట‌వ్ (Detective) వంటి పలు యాక్షన్‌ చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విశాల్‌ (Vishal). ఈ హీరోకు యూత్‌లో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. తెలుగులో కూడా విశాల్‌కు మంచి క్రేజ్‌ ఉంది. తాజాగా ఈ నటుడు తమిళ న‌టి లక్ష్మీ మీనన్‌ (Lakshmi Menon) ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై అధికారిక సమాచారం వెలుబ‌డకపోవడంతో ఇంటర్నెట్‌లో ఈ వార్తలు విప‌రీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తాజాగా ఈ వార్త‌ల‌పై విశాల్ ఘటుగా స్పందించారు.

“సాదరణంగా నేను నా గురించి వ‌చ్చే ఫేక్ న్యూస్ లేదా రూమ‌ర్స్‌కి స‌మాధానం చెప్పను. నా దృష్టిలో అది అనవసరం. కానీ ఇప్పుడు లక్ష్మీ మీనన్‌తో నా పెళ్లి గురించి వ‌స్తున్న వార్తల‌పై మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఈ వార్త పుర్తిగా అబ‌ద్దం అలాగే నిరాధారం. దీనిపై స్పందించడానికి కార‌ణం ఇది ఒక అమ్మాయికి సంబంధించిన విష‌యం. ఆమె న‌టి అనేది ప‌క్క‌న పెడితే మీరు ఇలాంటి వార్తలతో ఒక అమ్మాయి జీవితంలోకి చొరబడుతున్నారు. అమె పేరు నాశ‌నం చేస్తున్నారు. నేను ఎవరిని, ఎప్పుడు, ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకొంటానో తెలుసుకోవడం బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ అంతా కష్టమేమి కాదు. సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే అధికారికంగా ప్రకటిస్తాను” అంటూ ట్వీట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు.

Usually I don’t respond to any fake news or rumors about me coz I feel it’s useless. But now since the rumour about my marriage with Laksmi Menon is doing the rounds, I point blankly deny this and it’s absolutely not true and baseless.

The reason behind my response is only…

— Vishal (@VishalKOfficial) August 11, 2023