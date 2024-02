February 23, 2024 / 02:06 PM IST

Viral Video : ఏనుగులు సాధార‌ణంగా మ‌నుషుల‌కు ఎలాంటి హాని త‌ల‌పెట్ట‌వు అంటారు. అయితే కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో గ‌జరాజుల తీరుతో ఎవ‌రైనా గ‌జ‌గ‌జా వ‌ణకాల్సిందే. ఈ త‌ర‌హా వీడియో ఒక‌టి ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట తెగ వైర‌ల‌వుతోంది.

త‌న‌కు ద‌గ్గ‌ర‌గా వ‌చ్చిన మ‌హిళ‌ను ఏనుగు త‌న తొండంతో విసిరికొట్టిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో నెటిజ‌న్ల‌ను షాక్‌కు గురిచేస్తోంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో మ‌హిళ‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ వీడియోలో ఏనుగు ఆహారం తీసుకుంటుండ‌గా దానికి ద‌గ్గ‌ర‌గా వెళ్లి మ‌చ్చిక చేసుకునేందుకు మ‌హిళ ప్ర‌య‌త్నించ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

Girl tries to make friends with an elephant and finds out pic.twitter.com/DD5jGR6qjk

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 21, 2024