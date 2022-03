March 20, 2022 / 07:06 PM IST

సాధార‌ణంగా ఏదైనా బాటిల్‌ను వాడిన త‌ర్వాత ప‌డేస్తుంటారు. మ‌రికొంద‌రు వాటిని రీయూజ్ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కూల్‌డ్రింక్స్ బాటిళ్ల‌ను ఎక్కువ‌గా రీయూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ.. ఓ మ‌హిళ మాత్రం ఏకంగా తాగేసిన వొడ్కా ఖాళీ బాటిల్‌ను తిరిగి ఎలా వాడిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.

ఖాళీ వొడ్కా బాటిల్‌లో దీపం ఆయిల్ పోసి.. పూజ గ‌దిలో పెట్టింది ఓ మ‌హిళ‌. పూజ కోసం అన్ని ర‌కాల సామాన్లు తీసుకొచ్చి.. వాటి ప‌క్క‌నే దేవుడి ఆరాధ‌న కోసం వాడే ఆయిల్ ఉన్న వొడ్కా బాటిల్‌ను అక్క‌డ పెట్టింది. ఆ ఫోటోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌డంతో ఆ ఫోటో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది.

సాగ‌ర్ అనే ట్విట్ట‌ర్ యూజ‌ర్ ఆ ఫోటోను షేర్ చేశాడు. పూజ కోసం మా ఇంటికి బంధువులు వ‌చ్చారు. అదే స‌మ‌యంలో మా అమ్మ వొడ్కా బాటిల్‌లో ఉన్న ఆయిల్‌ను తీసుకొచ్చింది. వొడ్కా బాటిల్‌ను చూసి బంధువులంతా షాక్ అయ్యారు అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

In a pooja attended by a dozen family members, my Mother made sure I am embarassed thoroughly. pic.twitter.com/FtX3j1NPDk

ఆ ట్వీట్‌ను చూసిన నెటిజ‌న్లు.. త‌మ‌దైన శైలిలో స్పందించారు. అవును.. మా అమ్మ కూడా కాబో రమ్ ఖాళీ బాటిల్‌ను రీయూజ్ చేసింది అంటూ మ‌రో నెటిజ‌న్లు ట్వీట్ చేశాడు. త‌ల్లులు ఎప్పుడూ దేన్నీ వేస్ట్ చేయ‌రు. అన్ని బాటిల్స్‌ను రీయూజ్ చేస్తారు అంటూ మ‌రో నెటిజ‌న్లు ట్వీట్ చేశాడు.

I will share this to #absolut brand manager 🤣😂 btw we have absolut India as well pic.twitter.com/xlOpAXOrsC

— Ashu (@memumbaikar1234) March 17, 2022