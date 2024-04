April 19, 2024 / 08:19 PM IST

Bridge collapse : జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పూంచ్‌ సెక్టార్‌లో గాలివానలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. బలమైన ఈదురు గాలులు వీయడంతోపాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురు గాలుల ధాటికి కలానీ – చక్తో గ్రామాల మధ్య ఓ నదిపై ఉన్న వంతెన దెబ్బతిన్నది. దాంతో ఆ రెండు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

కలానీ – చక్తో గ్రామాల మధ్య జనం కాలినడకన రాకపోకలు సాగించేందుకు నదిపై ఇనుప వంతెనను ఏర్పాటు చేశారు. బలమైన గాలుల ధాటికి వంతెన దెబ్బతినడంతో స్థానిక అధికారులు పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టారు. కాగా వంతనెన కూలిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..

#WATCH | Poonch, J&K | Foot bridge connecting Kalani & Chakto villages damaged due to strong winds and rainfall in the area today pic.twitter.com/O05ucKzx2V

— ANI (@ANI) April 19, 2024