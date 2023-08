August 26, 2023 / 10:39 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ముజ‌ఫ‌ర్‌న‌గ‌ర్‌లో ఓ ప్రైవేటు స్కూల్‌(school teacher)లో ముస్లిం విద్యార్ధిని చెంప దెబ్బ‌లు కొట్టేరీతిలో తోటి విద్యార్థుల్ని ప్రోత్స‌హించిన టీచ‌ర్‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో గురించి పోలీసులు విచార‌ణ చేప‌ట్టారు. చ‌ర్య‌లు తీసుకునే రీతిలో విద్యాశాఖ‌ను ఆదేశించిన‌ట్లు తెలిపారు. ఆ విద్యార్థిపై టీచ‌ర్ కొన్ని మ‌త‌ప‌ర‌మైన వ్యాఖ్య‌లు కూడా చేసిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి. ముస్లిం పిల్ల‌ల(muslim children) త‌ల్లితండ్రుల‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఆ టీచ‌ర్ కొన్ని వ్యాఖ్య‌లు చేసింది. ఒక‌వేళ త‌ల్లితండ్రులు పిల్ల‌ల‌పై ఫోక్‌స చేయ‌కుంటే ఆ స్టూడెంట్స్ ప‌ర్ఫార్మెన్స్ త‌గ్గిపోతుంద‌ని టీచ‌ర్ పేర్కొన్న‌ట్లు వీడియోలో ఉంది. గ‌ణితం టేబుల్‌ను నేర్చుకోని ముస్లిం పిల్ల‌వాడిపై టీచ‌ర్ సీరియ‌స్ అయిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

This disgusting woman's name is Tripta Tyagi.

She is a school teacher in Muzaffarnagar, UP.

She made Hindu students of her class beat up a Muslim student in the class.

She is incarnation of Hate and Evil.

She must be arrested. #UPPolice#TriptaTyagi pic.twitter.com/pW5Q98Ibrw

— binshad ameer (@binshad_ameer) August 25, 2023