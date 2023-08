August 20, 2023 / 04:18 PM IST

లక్నో: ఒక జడ్జి కుమారుడు నో పార్కింగ్‌ ప్లేస్‌లో కారు నిలిపాడు. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు దీనిని నిలదీయగా చెంపపై కొడతానంటూ వారిని బెదరించారు (Judge’s son threatens cops). అయితే ఒత్తిడికి లొంగని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆ కారును అక్కడి నుంచి లాక్కెళ్లారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జిల్లా జడ్జీ కుమారుడు శనివారం హజ్రత్‌గంజ్ ప్రాంతంలోని నో పార్కింగ్‌ జోన్‌లో కారు పార్క్‌ చేశాడు. అయితే నో పార్కింగ్‌ జోన్లలో వాహనాలు నిలుపడంపై ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక కారు నో పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో ఉండటాన్ని చూశారు. ఆ కారు యజమాని ఎవరంటూ మైక్‌లో ఎనౌన్స్‌ చేశారు. ఎవరూ రాకపోవడంతో ఆ కారును నో పార్కింగ్‌ జోన్‌ నుంచి పక్కకు లాక్కెల్లారు.

కాగా, ఇంతలో జడ్జి కుమారుడు అక్కడకు వచ్చాడు. పార్కింగ్‌ చేసిన చోట తన కారు లేకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు తన కారును లాక్కెళ్లడంపై అరిచి గోల చేశాడు. తన కారును విడిచిపెట్టకపోతే వారికి బుద్ధి చెబుతానని, జైలుకు పంపుతానని, చెంపపై కొడతానంటూ బెదిరించాడు.

మరోవైపు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఎంతకీ వెనక్కి తగ్గలేదు. దీంతో కొంత సేపటి తర్వాత ఆ జడ్జి కుమారుడు రూ.1,100 జరిమానా చెల్లించాడు. ఈ నేపథ్యంలో మీరట్ ప్రిన్సిపల్ జడ్జి పేరు మీద రిజిస్టర్‌ అయిన ఆ కారును రిలీజ్‌ చేశారు. కాగా, జడ్జి కుమారుడు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులను బెదిరించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో అతడిపై చర్యలు చేపట్టాలని పలువురు నెటిజన్లు డిమాండ్‌ చేశారు.

In Lucknow, the son of a judge threatened traffic police for towing away his car from a no-parking zone. Thankfully, police didn't succumb to pressure. Hope CJI is watching this "entitlement of the unelected" anonymously on Twitter and takes cognizance.pic.twitter.com/Y5BxhpovGh

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 20, 2023