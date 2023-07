Seema-Sachin love story | సీమా-సచిన్‌ లవ్‌ స్టోరీపై పోలీసుల దర్యాప్తు.. హోటల్‌ రూమ్‌ నంబర్‌ 204పై దృష్టి

July 19, 2023 / 06:13 PM IST

లక్నో: పాకిస్థాన్‌ మహిళ సీమా హైదర్, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన ఆమె ప్రియుడు సచిన్‌ మీనా లవ్‌ స్టోరీ (Seema-Sachin love story)పై ఉత్తరప్రదేశ్‌ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారిద్దరూ కలిసి బస చేసిన నేపాల్‌ రాజధాని ఖాట్మండు హోటల్‌లోని రూమ్‌ నంబర్‌ 204పై దృష్టి సారించారు. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన 30 ఏళ్ల సీమా హైదర్‌, గ్రేటర్ నోయిడాలోని రబుపురా ప్రాంతానికి చెందిన 22 ఏళ్ల సచిన్‌ మీనాకు 2019లో ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ పబ్జీ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో మే నెలలో వారిద్దరూ నేపాల్‌లో కలుసుకున్నారు. ఖాట్మండుకు ముందుగా చేరుకున్న సచిన్‌, న్యూ వినాయక్ హోటల్‌లో రూమ్‌ నంబర్‌ 204ను బుక్‌ చేశాడు. తన భార్య కూడా వస్తున్నట్లు హోటల్‌ సిబ్బందికి చెప్పాడు. రిజిస్టర్‌లో తప్పుడు పేర్లు పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఐడీ కార్డులు చూపించలేదు.

కాగా, సీమా హైదర్ కూడా ఆ హోటల్‌కు చేరగా వారిద్దరూ ఆ రూమ్‌లో కొన్ని రోజులు గడిపారు. హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ గణేష్ రోకంగర్ పిల్లలతో కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌లను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. పాకిస్థాన్‌లోని ముస్లిం కుటుంబానికి చెందిన సీమా హైదర్‌ అచ్చంగా భారతీయ మహిళగా మేకప్‌ వేసుకుంది. సచిన్‌తో కలిసి నేపాల్‌లో షికార్లకు వెళ్లింది. హోటల్‌లో వారం రోజులు బస చేసిన తర్వాత వారిద్దరూ క్యాబ్‌లో పోఖరా ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి సచిన్‌తో కలిసి సీమా అక్రమ మార్గంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడాకు చేరుకుంది.

మరోవైపు ఈ నెల 4న సీమా హైదర్‌, సచిన్‌ మీనా తమ లవ్‌ స్టోరీ గురించి మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఆ మహిళ ఎలాంటి వీసా, పత్రాలు లేకుండా భారత్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించినట్లు పోలీసులు గుర్తించి వారిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ నెల 7న ఆ జంటకు స్థానిక కోర్టు బెయిల్‌ ఇచ్చింది. అయితే సీమా హైదర్‌ కుటుంబీకులు పాకిస్థాన్‌ ఆర్మీలో పని చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె పాక్‌ ఏజెంట్‌ అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

కాగా, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన ఉగ్రవాద నిరోధక పోలీసులు సీమా, సచిన్‌ను రహస్య ప్రాంతానికి తరలించి ప్రశ్నిస్తున్నారు. సీమా చాలా ఆలస్యంగా 2022 సెప్టెంబర్‌ 20న తీసుకున్న పాకిస్థాన్‌ పౌర పత్రం, ఆమె పాస్‌పోర్ట్‌, ఆధార్‌కార్డు, నలుగురు పిల్లలకు సంబంధించిన ఇతర పత్రాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే వారిద్దరూ కలిసి ఖాట్మండు హోటల్‌లోని రూమ్‌ నంబర్‌ 204లో బస చేయడంపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Cross border love knows no bounds.. Sachin and Seema love to make #Insta #Reels and here is one they made when they got married in Nepal in March this year. pic.twitter.com/ZGviDuXI6O

— Ashni Dhaor (@DhaorAshni) July 8, 2023