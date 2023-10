Opposition Mps Alleged That Their Iphones Are Being Hacked By State Sponsored Attackers

iPhones Hacking: మా ఐఫోన్ల‌ను హ్యాక్ చేస్తున్నారు.. ప్ర‌తిప‌క్ష ఎంపీల ఆరోప‌ణ‌

iPhones Hacking: కొంద‌రు ప్ర‌తిప‌క్ష ఎంపీల ఐఫోన్ల‌ను హ్యాక్ చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రిగాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో యాపిల్ సంస్థ వార్నింగ్ మెసేజ్‌ల‌ను పంపింది. అయితే ఆ వార్నింగ్ మెసేజ్‌ల‌ను ఆయా ఎంపీలు త‌మ సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో షేర్ చేశారు.

October 31, 2023 / 12:30 PM IST

న్యూఢిల్లీ: త‌మ ఐఫోన్ల‌ను హ్యాక్(iPhones Hacking) చేస్తున్నార‌ని కొంద‌రు ప్ర‌తిప‌క్ష ఎంపీలు ఆరోపించారు. ఫోన్ కంపెనీల నుంచి త‌మ‌కు వార్నింగ్ మెసేజ్‌లు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఆ ఎంపీలు పేర్కొన్నారు. ప్ర‌తిప‌క్షాల‌కు చెందిన పార్టీ నేత‌లు ఇవాళ ఆ ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. తృణ‌మూల్ ఎంపీ మ‌హువా మొయిత్రా, కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా చ‌తుర్వేది, శ‌శి థ‌రూర్‌, ప‌వ‌న్ ఖేరా, ఆప్ ఎంపీ రాఘ‌వ చ‌ద్దా, ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ .. త‌మ ఫోన్లు హ్యాక్ అవుతున్న‌ట్లు తెలిపారు. ప్ర‌భుత్వంతో లింకున్న‌ సైబ‌ర్ నేర‌గాళ్లు త‌మ ఫోన్ల‌ను హ్యాక్ చేసే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్న‌ట్లు త‌మ‌కు మెసేజ్‌లు వ‌స్తున్న‌ట్లు ఆ ఎంపీలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఎంపీల‌కు చెందిన ఐఫోన్ల‌ను హ్యాక‌ర్లు టార్గెట్ చేస్తున్న‌ట్లు యాపిల్ సంస్థ కొంద‌రికి వార్నింగ్ మెసేజ్‌ల‌ను పంపింది.

Received an Apple Threat Notification last night that attackers may be targeting my phone ḳhuub parda hai ki chilman se lage baiThe haiñ

saaf chhupte bhī nahīñ sāmne aate bhī nahīñ pic.twitter.com/u2PDYcqNj6 — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 31, 2023

ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఆ సైబ‌ర్ అటాక్ మెసేజ్‌ను షేర్ చేశారు. త‌న ఫోన్‌ను టార్గెట్ చేస్తున్నార‌ని గ‌త రాత్రి యాపిల్ సంస్థ‌ నోటిఫికేష‌న్ పంపిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. ఆ మెసేజ్‌కు చెందిన స్క్రీన్ షాట్‌ను ఎంపీ ఓవైసీ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో షేర్ చేశారు. యాపిల్ ఫోన్ల త‌యారీ సంస్థ నుంచి త‌మ‌కు బెదిరింపు మెయిల్స్ వ‌చ్చిన‌ట్లు ఇవాళ ఆరుగురు ఎంపీలు ఆరోపించారు.

Writing officially to @loksabhaspeaker @ombirlakota requesting he follow RajDharma to protect Opposition MPs & summon @HMOIndia officials ASAP on our phones/email being hacked. Priveleges Committee needs to take up. @AshwiniVaishnaw this is real breach you need to worry about. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 31, 2023

ప్ర‌భుత్వం త‌న ఫోన్‌ను, మెయిల్‌ను హ్యాక్ చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న‌ట్లు ఎంపీ మ‌హువా త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఆరోపించారు. ఆమె కూడా త‌న వార్నింగ్ మెసేజ్ స్క్రీన్ షాట్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ అంశంలో చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని కేంద్ర హోం శాఖకు లేఖ రాసిన‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. ప్రివిలేజ్ క‌మిటీ ఈ అంశాన్ని చ‌ర్చించాల‌ని ఆమె సూచించారు.

Received from an Apple ID, threat-notifications@apple.com, which I have verified. Authenticity confirmed. Glad to keep underemployed officials busy at the expenses of taxpayers like me! Nothing more important to do?@PMOIndia @INCIndia @kharge @RahulGandhi pic.twitter.com/5zyuoFmaIa — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 31, 2023