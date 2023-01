January 24, 2023 / 09:59 AM IST

ముంబై: ముంబై ఎయిర్‌పోర్టు క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు అమెరికా నుంచి వ‌చ్చిన ఇద్ద‌రు ప్యాసింజెర్ల‌ను ప‌ట్టుకున్నారు. వారి వ‌ద్ద నుంచి 90వేల అమెరికా డాల‌ర్ల‌ను సీజ్ చేశారు. అమెరికా డాల‌ర్ల నోట్ల‌ను పుస్త‌కాల్లో తీసుకువ‌స్తున్న ఆ ఇద్ద‌ర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రెండు వేర్వేరు కేసుల్లో ఆ ఇద్ద‌ర్నీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జ‌న‌వ‌రి 22, 23వ తేదీల్లో ఈ ఘ‌ట‌నలు జ‌రిగాయి. ఆ ప్రయాణికులు ఇద్ద‌రూ విదేశీయులే. పుస్త‌కాల్లో డాలర్ల నోట్ల‌ను ప‌ట్టుకువ‌స్తున్న‌ట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇంకా ఆ ప్ర‌యాణికుల నుంచి 2.5 కేజ‌ల బంగారాన్ని కూడా సీజ్ చేశారు. పేస్ట్ రూపంలో వాళ్లు ఆ బంగారాన్ని తీసుకువ‌చ్చారు.

#WATCH | Mumbai: On Jan 22 & 23, Mumbai Airport Customs intercepted two foreign nationals in two separate cases and seized 90,000 USD concealed in pages of books and over 2.5 kg of gold in paste form respectively. Both the passengers have been arrested: Customs pic.twitter.com/8Nnh4rR5qg

— ANI (@ANI) January 24, 2023