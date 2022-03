March 1, 2022 / 10:22 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆదివారం ఢిల్లీకి వెళ్లిన ఎమ్మెల్సీ క‌విత‌.. సోమ‌వారం రాత్రి రిసెప్ష‌న్‌కు హాజ‌ర‌య్యారు. ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ ఎడిట‌ర్ ఇషాన్, సారా రిసెప్ష‌న్ నిన్న ఢిల్లీలో జ‌రిగింది. ఆ ఇద్ద‌రూ ఈ నెల 26వ తేదీ వివాహం చేసుకున్నారు. రిసెప్ష‌న్‌కు హాజ‌రైన ఫోటోను ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ క‌విత త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ కొత్త జంట‌కు త‌న బెస్ట్ విషెస్ తెలిపారు.

I attended the Wedding Reception of Sri @ishaan_ANI and Ms. Sarah in Delhi. My best wishes to the couple and heartiest congratulations to the family @smitaprakash pic.twitter.com/hJBXYsi4lm

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) March 1, 2022