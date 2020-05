పాసుల కోసం భారీగా తరలి వచ్చిన వలస కూలీలు

చెన్నై : తమిళనాడు నుంచి తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు వలస కూలీలు పెద్ద ఎత్తున సిద్ధమవుతున్నారు. శ్రామిక్‌ రైల్లో వెళ్లేందుకు పాసుల కోసం వలస కూలీలు.. కోయంబత్తూరు, సుందరపురానికి భారీగా తరలివచ్చారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌, బీహార్‌ వెళ్లే రైళ్ల పాసుల కోసం కూలీలు వేచి చూస్తున్నారు. పాసుల కోసం పిల్లలతో మహిళలు, వృద్ధులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. వలస కూలీలను తరలించేందుకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శ్రామిక్‌ రైళ్లను నడుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ర్టాల్లో బస్సులను నడుపుతున్నారు.



Tamil Nadu: Migrant workers gather in large numbers at Sundarapuram, Coimbatore to collect train passes for today's 'shramik special' trains for Uttar Pradesh & Bihar. pic.twitter.com/Qbye2c5IWG