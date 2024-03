March 13, 2024 / 09:57 AM IST

నోయిడా: గ్రేట‌ర్ నోయిడా మార్కెట్‌లో భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం(Fire Accident) జ‌రిగింది. చార్ మూర్తి చౌక్ వ‌ద్ద ఉన్న ఈట‌రీస్‌లో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఓ దాబాలో షార్ట్ స‌ర్క్యూట్ కావ‌డంతో అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. అక్క‌డ నుంచి మిగితా దాబాల‌కు అది పాకింది. అయితే ఏ కార‌ణం వ‌ల్ల ప్ర‌మాదం జ‌రిగిందో ఇంకా స్ప‌ష్టం కావ‌డం లేదు. మంట‌ల్ని ఆర్పేందుకు 8 ఫైర్ ఇంజిన్లు వ‌చ్చాయి.

#WATCH | Uttar Pradesh | A massive fire breaks out in a few dhabas in Bisrakh Police Station area of Greater Noida due to a short circuit. Eight fire tenders are present at the spot. Firefighting operations are underway. Details awaited. pic.twitter.com/1kzQQYAQbQ

