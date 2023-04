Heartbreaking Video | పెంపుడు కుక్కను రోడ్డుపై వదిలేసిన మహిళ.. నెటిజన్లు ఎలా స్పందించారంటే!

April 24, 2023 / 08:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సాధారణంగా చాలా మంది తమ పెంపుడు జంతువులను కుటుంబ సభ్యులతో సమానంగా చూస్తారు. వాటికి ఏదైనా జరిగితే అల్లాడిపోతారు. అలాంటిది ఒక మహిళ తన పెంపుడు కుక్కను రోడ్డుపై వదిలేసింది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఒంటరిదైన ఆ కుక్క దిక్కుతోచక తన యజమానురాలి కోసం అక్కడ వెతుకుతుంది. హృదయ విదారకరమైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ (Heartbreaking Video) సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

‘ఛానెల్‌ ఇంట్రెస్ట్‌’ అన్న యూజర్‌ ఒక వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ రోడ్డుపై కారును నిలుపుతుంది. కారు వెనుక డోర్‌ తీస్తుంది. దీంతో అందులోంచి రెండు కుక్కలు బయటకు వస్తాయి. అయితే నల్ల కుక్కను తిరిగి కారులోకి పంపుతుంది. గాయమై కాస్త అనారోగ్యంగా, బక్కగా ఉన్న తెల్ల కుక్కను రోడ్డుపై వదిలేస్తుంది. కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది. దీంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఆ కుక్క చాలా దిగాలుగా యజమానురాలి కోసం ఆ ప్రాంతంలో వెతుకుతుంది. ‘ప్రపంచంలోనే అత్యంత విచారకరమైన వీడియో. ఈ గ్రహంపై ఉన్న ప్రజలు అత్యంత అసహ్యకరమైనవారు’ అని ఆ పోస్ట్‌లో విమర్శించారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో కొందరు నెటిజన్లు చాలా చలించిపోయారు. ఈ వీడియో చూసి తాను ఏడ్చినట్లు ఒకరు పేర్కొన్నారు. ఆ మహిళ చర్యను చాలా మంది తప్పుపట్టారు. దయలేని వ్యక్తి అని విమర్శించారు. ఒకవేళ పెంపుడు జంతువులకు గాయం లేదా వైకల్యం ఉంటే, వాటిని చూసుకోలేకపోతే ఇలా వదిలివేయడం తగదన్నారు. దీనికి బదులు జంతు సంరక్షణ సంఘాలు లేదా ఏజెన్సీలకు వాటిని అప్పగిస్తే మంచిదని సూచించారు.

The saddest video in the world😭😭😭😭 … people are the most disgusting things on this planet😡 pic.twitter.com/D23wer46O8

— Interesting Channel (@ChannelInteres) April 22, 2023