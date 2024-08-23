న్యూఢిల్లీ: ఇవాళ మొదటి జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని(National Space Day) జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతరిక్ష రంగానికి చెందిన ఎన్నో భవిష్యత్తు నిర్ణయాలను తమ ప్రభుత్వ తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఇక ముందు కూడా మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు ఆయన తన సోషల్ మీడియా ఎక్స్ అకౌంట్లో తెలిపారు. గత ఏడాది చంద్రయాన్-3 మిషన్కు చెందిన స్పేస్క్రాఫ్ట్ను విజయవంతంగా చంద్రుడిపై దిగిన నేపథ్యంలో.. నేషనల్ స్పేస్ డేను ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తన ఎక్స్ అకౌంట్లో మోదీ కొనియాడారు.
Greetings to everyone on the first National Space Day. We recall with great pride our nation’s achievements in the space sector. It is also a day to laud the contributions of our space scientists. Our Government has taken a series of futuristic decisions relating to this sector… pic.twitter.com/E7QcNDSm4u
— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2024