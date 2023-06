June 17, 2023 / 02:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టులో 57 ల‌క్ష‌ల విలువైన విదేశీ కరెన్సీ(Foreign Currency)ని పోలీసులు ప‌ట్టుకున్నారు. మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ఫైజిల్ అనే వ్య‌క్తి నుంచి సీఐఎస్ఎఫ్ ద‌ళాలు యూఏఈకి చెందిన దిర్హ‌మ్ క‌రెన్సీని సీజ్ చేశారు. సుమారు 2,85,500 దిర్హ‌మ్‌ల‌ను ప‌ట్టుకున్నారు. ఆ క‌రెన్సీ విలువ 57 ల‌క్ష‌లు ఉంటుంది. ఫైజిల్‌ దుబాయ్‌కు వెళ్తున్న‌ట్లు గురించారు. అంత భారీ మొత్తం క‌రెన్సీ తీసుకువెళ్తున్న అత‌ను దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ల‌ను చూపించ‌లేక‌పోయాడు. అత‌న్ని క‌స్ట‌మ్స్ అధికారుల‌కు అంద‌జేశారు.

#WATCH | CISF personnel intercepted an Indian passenger identified as Mohd Faizil at Delhi's IGI Airport yesterday and detected foreign currency (UAE Dirham 2,58,500) worth approx Rs 57 lakh concealed in the false bottom of check-in baggage. He was travelling to Dubai. He could… pic.twitter.com/br38Yu2IX6

