Watch: సఫారీ సమయంలో కనిపించిన పులి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

December 6, 2023 / 07:09 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సఫారీకి వెళ్లిన సందర్శకులకు ఒక పులి కనిపించింది. (Tiger Spotted During Safari) వాహనాల మధ్యలో అది నడిచింది. దీంతో సందర్శకులు రచ్చ చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అటవీ ప్రాంతాల్లోని మృగాలను చూసేందుకు సఫారీ జర్నీ కోసం చాలా మంది ఉత్సాహం చూపుతారు. జంతువులను చూడగానే ఉత్సాహంతో పాటు కొంత భయానికి గురవుతారు. టైగర్‌ సఫారీకి వెళ్లిన కొందరు సందర్శకులు దీనికి భిన్నంగా ప్రవర్తించారు. వారికి ఒక పులి కనిపించింది. సఫారీ వాహనాల మధ్యలోఅది నడిచింది. సందర్శకులు కేరింతలు కొట్టి రచ్చ చేశారు. అయినప్పటికీ అది వారిని పట్టించుకోలేదు.

ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌) అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ‘ఎక్కడో టైగర్ సఫారీ. వాట్సాప్ వీడియో ఇది. పులి ఏమనుకుందో?’ అని శీర్షికలో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. పర్యాటకుల చర్యను చాలా మంది ఖండించారు. ఇలాంటి వారిని సఫారీ కోసం అనుమతించకూడదంటూ కొందరు మండిపడ్డారు.

Tiger safari somewhere, video via WhatsApp. What tiger must be thinking ?? pic.twitter.com/C0Eia5H62J

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 5, 2023