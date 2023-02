Watch: జనంపైకి దూసుకెళ్లిన ఎద్దు.. పలువురికి గాయాలు

February 9, 2023 / 07:33 PM IST

ముంబై: ఉర్సు ఉత్సవంలో పాల్గొన్న జనంపైకి ఒక ఎద్దు దూసుకెళ్లింది. ఈ సంఘటనలో పలువురు గాయపడ్డారు. మహారాష్ట్రలోని ఉస్మానాబాద్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. హజ్రత్ ఖ్వాజా షంసుద్దీన్ గాజీ రెహ్మతుల్లాహిన్ దర్గా వద్ద ఉర్సు ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. గురువారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుమారు 15 వేల మంది భక్తులు అక్కడ ఉన్నారు. అయితే ఒక ఎద్దు జనం మీదకు పరుగులు తీసింది. దీంతో భక్తులు భయాందోళన చెందారు. అక్కడకున్న వారు ఒక్కసారిగా తోసుకోవడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ సంఘటనలో 14 మంది భక్తులు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.

కాగా, అక్కడున్న పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. ఎద్దు దూసుకెళ్లంతో భయంతో జరిగిన తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితిని అదుపు చేశారు. ఈ సంఘటనలో ఎవరూ చనిపోలేదని పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు. మరోవైపు ఉర్సు ఉత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తుల మీదకు ఎద్దు దూసుకెళ్లిన సంఘటనకు చెందిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

On Camera: Bull runs into crowd celebrating Urs in Maharashtra's Osmanabad, at least 14 injured.#Osmanabad pic.twitter.com/HGX5kOdCUP

— TIMES NOW (@TimesNow) February 9, 2023