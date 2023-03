March 6, 2023 / 06:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మైక్రోసాఫ్ట్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు బిల్ గేట్స్(Bill Gates) ఓ వండ‌ర్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇండియాలో ఆయ‌న ఎల‌క్ట్రిక్ రిక్షా(Electric Rikshaw)ను న‌డిపారు. మహేంద్ర కంపెనీకి చెందిన ట్రియో(Treo) వాహ‌నాన్ని ఇండియ‌న్ రోడ్ల‌పై తిప్పారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో గేట్స్ త‌న ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆవిష్క‌ర‌ణ‌ల కోసం భార‌తీయుల త‌ప‌న ఎన్న‌టికీ తీరిపోద‌ని, నేనో ఎల‌క్ట్రిక్ రిక్షాను న‌డిపాను అని, ఆ రిక్షా 131 కిలోమీట‌ర్ల దూరం ప్ర‌యాణిస్తుంద‌ని, దాంట్లో న‌లుగురు ప్ర‌యాణికులు వెళ్ల‌వ‌చ్చు అని, ట్రాన్స్‌పోర్టు ఇండ‌స్ట్రీలో కార్బ‌న్‌ర‌హిత వాహ‌నాల‌కు మ‌హేంద్ర కంపెనీ ఆద‌ర్శ‌నీయంగా నిలుస్తుంద‌ని బిల్ గేట్స్ ఆ వీడియోకు కామెంట్ చేశారు.

బిల్ గేట్స్ చేసిన పోస్టుపై మ‌హేంద్ర కంపెనీ(Mahindra Company) చైర్మెన్ ఆనంద్ మ‌హేంద్ర(Anand Mahindra) ట్వీట్ చేశారు. చ‌ల్తీ కా నామ్ బిల్ గేట్స్‌కి గాడి అంటూ ఆ వీడియోకు కామెంట్ చేశారాయ‌న‌. ట్రియో వాహ‌నాన్ని న‌డిపే స‌మ‌యం మీకు దొరికినందుకు గ‌ర్వంగా ఉంద‌న్న‌ట్లు ఆనంద్ మ‌హేంద్ర త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. మీ త‌ర్వాత ట్రిప్‌లో త్రీవీల‌ర్ ఎల‌క్ట్రిక్ వాహ‌నాల‌తో రేస్‌లో పాల్గొందామ‌ని, ఆ రేసులో మీరు, నేను, స‌చిన్ ఉంటార‌ని ఆనంద్ మ‌హేంద్ర తెలిపారు.

“Chalti ka Naam Bill Gates ki Gaadi” So glad you found the time to check out the Treo @BillGates Now on your next trip’s agenda should be a 3-wheeler EV drag race between you, @sachin_rt and me… pic.twitter.com/v0jNikYyQg

— anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2023