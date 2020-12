సింహాన్ని ఆటపట్టించిన ఆకతాయి.. వీడియో వైరల్‌

రాజ్‌కోట్‌ : అడవికి రారాజైన సింహాన్ని ఆమడదూరం నుంచి చూసేందుకే వణికిపోతుంటాం. అలాంటింది అతిదగ్గర నుంచి గోడచాటుగా వీడియో తీయడమంటే సాహసమే. కానీ గుజరాత్‌లోని గిర్‌ సోమ్‌నాథ్‌ జిల్లా గాధ తాలూకా డ్రోన్‌ గ్రామంలో ఓ ఆకతాయి వ్యక్తి ఇదే పనిచేశాడు. వ్యవసాయం పొలంలో ఉదయం విశ్రాంతి తీసుకుంటూ సింహం కనిపించడంతో పక్కనే ఉన్న రాతిగోడ వెనుక నుంచి వీడియో తీశాడు. గుర్తించిన సింహం కోపంతో గోడవైపు పరుగు తీయడంతో పారిపోయి తృటిలో ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతున్నది. విషయం అటవీఅధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో అతడిపై వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.

