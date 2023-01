January 6, 2023 / 03:37 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో ఇన్‌స్పైరింగ్ పోస్ట్‌లు, స్ఫూర్తిదాయక వీడియోల‌తో నెటిజ‌న్ల‌లో ఆలోచ‌న రేకెత్తించే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర తాజాగా పాత రోజుల‌ను, ఆ జ్ఞాప‌కాల‌ను గుర్తుకు తెస్తూ చేసిన పోస్ట్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. మ‌హింద్ర గ్రూప్ చైర్మన్ పోస్ట్ చేసిన వీడియో మాంటేజ్ మ‌న‌ల్ని టెక్నాల‌జీపై ఆధార‌ప‌డ‌ని కాలంలోకి తీసుకువెళుతోంది.

What a great journey down memory lane! Wonder if someone has collected these actual physical objects and displayed them in a museum? I think GenZ would enjoy seeing them…A kind of dinosaur museum 😊 pic.twitter.com/x8w2Row82E

— anand mahindra (@anandmahindra) January 6, 2023