Bhagwant Mann | ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాలపై ఓ క్లారిటీ వ‌చ్చేసింది. పంజాబ్‌ను ఆప్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. పంజాబ్ ఆప్ అధ్య‌క్షుడు, సీఎం అభ్య‌ర్థి భ‌గ్వంత్ మ‌న్ త్వ‌ర‌లో పంజాబ్ ముఖ్య‌మంత్రిగా ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేయ‌నున్నారు. ఈనేప‌థ్యంలో యావ‌త్ దేశం మొత్తం.. ప్ర‌స్తుతం భ‌గ్వంత్ మ‌న్ గురించి చ‌ర్చిస్తోంది. నెట్టింట్లోనూ ఆయ‌న గురించే నెటిజ‌న్లు వెతుకుతున్నారు.

క‌మెడియ‌న్‌గా త‌న కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన భ‌గ్వంత్ మ‌న్‌.. ఆ త‌ర్వాత ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో చేరి క్రియాశీల‌కంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నారు. అయితే.. క‌మెడియన్‌గా భ‌గ్వంత్ ఉన్న స‌మ‌యం నాటి ఓ వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఓ కామెడీ షోలో భ‌గ్వంత్ మ‌న్ స్టూడెంట్‌గా ఉండి.. త‌ను భ‌విష్య‌త్తులో ఏం కావాల‌నుకుంటున్నాడో టీచ‌ర్‌కు చెబుతారు.

నేను ఏదో ఒక‌రోజు ఎమ్మెల్యే లేదా మంత్రిని అవుతాను అంటూ భ‌గ్వంత్ మాన్ కామెడీగా చెప్పినా.. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే, మంత్రి కాదు.. ఏకంగా ముఖ్య‌మంత్రే అవుతున్నారు. అంటూ నెటిజ‌న్లు ఆ వీడియోపై కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఆ త‌ర్వాత మ‌రో లాఫ్ట‌ర్ చాలెంజ్‌లో పాల్గొన్న భ‌గ్వంత్ మ‌న్.. కంటెస్టెంట్‌గా అంద‌రినీ న‌వ్వించారు. ఆ వీడియో కూడా ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

