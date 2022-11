November 3, 2022 / 04:44 PM IST

ముంబై: ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్ క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు ముగ్గురు ప్ర‌యాణికుల్ని ప‌ట్టుకున్నారు. దుబాయ్‌కు వెళ్తున్న ఆ ప్ర‌యాణికుల వ‌ద్ద నుంచి సుమారు 4 కోట్ల ఖ‌రీదైన విదేశీ క‌రెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముగ్గురు ప్ర‌యాణికుల లగేజీని ఎయిర్‌పోర్ట్ క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు అనుమానంతో చెక్ చేశారు. అయితే వారి వ‌ద్ద నుంచి సుమారు రూ.4.97 ల‌క్ష‌ల విలువైన డాల‌ర్‌ నోట్ల‌ను ప‌ట్టుకున్నారు. ముగ్గురు ప్ర‌యాణికుల్ని క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. అమెరికా డాల‌ర్ల‌ల‌ను ఓ వ్య‌క్తి త‌న షూలో దాచుకున్నాడు. ఇక మరో వ్య‌క్తి ప‌ట్టుచీర‌లో ఆ విదేశీ నోట్ల‌ను పెట్టారు. క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు ఆ డాల‌ర్ క‌రెన్సీ నోట్ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇదే.

#WATCH | In a targeted op by AIU, Mumbai Airport Customs, a family of 3 Indian pax going to Dubai were intercepted. The baggage examination of the 3 led to seizure of foreign currency worth 4,97,000 USD (approx Rs 4.1 Cr). All 3 passengers were arrested: Customs

(Source:Customs) pic.twitter.com/TdQVZd4wox

— ANI (@ANI) November 3, 2022